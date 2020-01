Las municipales llegan con prisa...

No tanto como a la carrera, pero sí con evidente prisa, las elecciones municipales se acercan, y parece como si fueran mañana.

Mes y medio es tiempo que pasa volando, como volando se fue el año que se creyó tan lejos extender plazos o altas cortes retrasarse.

No obstante, el ánimo que se nota o se siente lleva a pensar que la consulta no provoca, o no convoca, por lo menos a nivel de la población.

El ayuntamiento es el gobierno local y el alcalde un equivalente a presidente, del mismo modo que la sala capitular el congreso.

Las municipales debieran por tanto ser eventos de importancia, mucho más cuando existe la queja de que los pueblos lucen abandonados y con servicios precarios. Sin embargo se observa lo contrario.

Incluso la impresión es que los aspirantes no se valen por sí mismos y necesitan de la mano amiga de los candidatos mayores.

Si los munícipes no conocen a las personas que pretenden dirigirlos ¿cómo al votar van a atender la opinión de alguien que -por muy notorio que sea- viene de afuera?

No es invento, es práctica, y de todos por igual. Como febrero está a la mano, pronto se verán los resultados.