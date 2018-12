Lo que se da no se quita, y menos lo que se tiene. Leonel no desaprovecha oportunidad y cada ocasión la goza como campaña.

El cumpleaños, por ejemplo.

Más cercano, afable y sincero que las multitudes congregadas, sea en La Arena de Santiago o Centro de Deportes de Santo Domingo.

Fueron los de verdad, y dígase lo que pueda decirse, ninguno de sus iguales de la política convoca tanta gente el día de su natalicio.

“E’ pal 20 que vamos” reza la consigna, pero el calendario informa que es a 65 que llega, una edad que no es más ni es menos, y que si todavía se baila, es una tercera adolescencia.

La insidia cuenta al revés y resalta más la ausencia que la presencia. La bellaquería no duerme, pero tampoco celebra, y la intriga le retoza.

Que no fueron los compañeros del Comité Político, y pensándolo bien, no hicieron falta. O en todo caso deben recordarse los precedentes.

Ese organismo no brinca fecha y festeja al que cumple antes de sus reuniones. Lo de Leonel será en la próxima cita. ¿Enero o marzo? ¡Ah no, yo no sé, no!