Lo oficioso no es igual que lo oficial

El ministerio público independiente no es una instancia judicial, como acuerda la ley, sino un ente corporativo en que lo oficioso determina más que lo oficial.

Al menos eso es lo que se percibe ahora con el affaire entre la fiscal del Distrito y el inspector de la Procuraduría.

Una situación que parecería chisme si no fuera por la participación de actores que deben suponerse ajenos al diferendo.

Una vez la funcionaria protesta una investigación, surgen explicaciones que aclaran el panorama, pero no proceden de fuente natural, sino alterna.

Cuentan la historia de nuevo y Rosalba Ramos como fiscal está manchada desde el origen. Dicen esas versiones que fue escogida en un concurso, pero no fue limpio. Fue el bolo 13 que el ciego no sacó y que cantó la encargada.

Sencillamente no es del equipo, no hace el equipo, y no la quieren en el equipo. El resabio se cargaba al inspector. Ahora no quedan dudas de que es de la Procuraduría.

Una teórica de esquina, feminista de ocasión, lo resumió de manera genial: no hay peor cuña que la del mismo género. No es cosa de hombres, es disputa entre mujeres, aunque pierde la jurisdicción. ¿En qué parará la cosa, queridas señoras?