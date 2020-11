Lo personal será decisivo

El canciller viajó a Haití la semana pasada, y aunque no fue una visita secreta, pues fue anunciada previamente, si y no muy propia de la rutina diplomática.

No fue invitado, y por tanto su presencia en el vecino país no tuvo carácter oficial. Mayor rareza cuando se sabe que fue acompañado del director del DNI.

¿Inteligencia o seguridad? O casual o ambas razones. Aunque especulación en lo que se conoce una versión convincente.

El encargado de las relaciones exteriores quiso mostrar el interés de las actuales autoridades por Haití y los haitianos, y hacerlo por su cuenta tiene sus beneficios.

La primera o más importante que no tuvo que someterse a una agenda predeterminada y pudo moverse libremente y hablar con quien le interesara.

Esa parte no se sabe y tal vez no se sepa nunca, pues entre los usos del cargo está la discreción y Álvarez no es un boca suelta.

En lo que no hay duda es que las informaciones que haya recogido y los contactos que haya hecho servirán de base a la nueva política.

Al relanzamiento de las relaciones entre ambas naciones. El tiempo que será corto dirá y lo personal será elemento decisivo.