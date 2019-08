Los chiquitos y la Ley de Partidos

Los chiquitos se dieron cuenta desde el principio que la Ley de Partidos pondría en peligro su suerte de años, en que padeciendo de todo nunca eran convalecientes de nada.

Gritaron a sus aliados grandes para que cuidaran su salud y les permitieran sobrevivir a la tormenta. Que solo los empapara y no les diera gripe de la mala. Existen sin embargo enfermedades que no se curan con remedios caseros, y aunque los grandes pusieran de su parte, entre tantas contradicciones, las suyas eran menores y poco importantes.

Ahora con el agua al cuello maniobran, y lo peor es que no saben nadar, y menos en ríos de corrientes rápidas, o con esos plazos y adelantos que no esperan. Intentan bloques, pero les falta o falla el principal capital. Leonel era una línea, Danilo una raya, pero con uno afuera y el otro siendo solo otro, no se sabe. Aunque de pronto aparece la asombrosa fusión, que en música resulta exitosa, pero que en política es cosa de vivos. Si juntan votos, aumentan el caudal, y por lo menos podrían salvarse de un destino fatal. Eso de perder el reconocimiento y empezar de nuevo, con una ley que todo lo hace imposible, desalienta al más optimista.