Los nuevos compañeros de cama...

Los insultos andan a flor de piel en tiempo de campaña, y más en países como este en que los temas de debate difícilmente suben a tarima.

Un digital analizaba la actual situación de España con base en el estratega chino Sun Tzu, y quedaba claro que las conformaciones y los candidatos se manejaban con apego al manual. Aquí ni imaginarlo.

Aunque ahora se advierte un hecho curioso. Las tantas coaliciones o las raras combinaciones están obligando a la gente a recogerse.

Los Diego echan a tierra los digo y la yerba mala se consume como buena. La campaña tiene ahora un encanto que no tuvo antes. No separa la paja del grano y ningún manso se siente a gusto si no tiene cerca o va de la mano con un cimarrón.

En una época hubo reformistas de la luz y reformistas de la sombra, un claroscuro de engaño que nunca alcanzó meta. La sombra pudo más que la luz.

Ahora se da el caso del PRM con el PLD y posiblemente no se hará distinción, pues aunque extraños compañeros de cama, no será la primera vez que se abrazan.

La Ley de Partidos, por si se olvida.