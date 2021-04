Los partidos presionan por su dinero

La Junta al parecer cree que el dinero de los partidos es Linda, que no se sabe de ella, no le ha escrito a nadie, no dejó una huella.

El año va por el cuarto mes y todavía el organismo no entrega, calienta esos chelitos, creando dificultades que no asoman, que no flotan, pero que tienen a las organizaciones políticas a coger el monte.

Se cree que afecta a los chiquitos, que de ahí sacan hasta para el moro, pero igual a los grandes que tienen nóminas altas y sus directivos no van a sacar de sus bolsillos para remediar la insolvencia.

El impase no es entre Junta y los partidos, sino entre Junta y Presupuesto, que se mantiene en sus trece de no acatar lo aprobado en el Congreso y promulgado por el Ejecutivo.

600 millones de pesos como lentejas (las tomas o las dejas) y no los 1,200 de que se habló en principio. El director de Presupuesto no solo es Rijo, también rígido, y como Prebost, carácter de preboste.

La desesperación llegó a Froppedom y presiona para que se haga algo más que plagueo. Incluso plantea una movilización pues, aunque diminutos, juntos hacen ruido.

Lo peor es que Palacio, contra lo que irían, ni se entera.