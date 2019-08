Los precandidatos siguen esperando...

No se sabe si invitados o por decisión propia, pero precandidatos oficialistas visitaron la casa del Administrativo en horas del mediodía. Tal vez no fueron 6, pero seguro 5.

En una de las versiones está la clave, y se hace difícil dar con la verdadera, pues entre mentiras y falsedades no sale ilesa la confusión.

Por ejemplo. Que el presidente habría encomendado a Peralta hablar con ellos y despejar inquietudes. La principal Gonzalo. También que ellos habrían ido motu proprio, y con dos propósitos que en fin era uno solo: cita con el presidente o junta con Gonzalo. Si el presidente aclara, Gonzalo entra.

Lo preocupante es que ahora el Administrativo no aparece y los precandidatos no figuran en la agenda del mandatario, y sin que se sepa si fue que no se hizo la diligencia, o fue fallida, y el mensajero no se atreve a confesar su fracaso.

En ocasiones lo difícil no es el cuento, sino cómo decirlo.

No es que estén desesperados, pero uno de ocurrente, al ver la demora, convino en que era bueno esperar sentado. A lo que otro, con rabia contenida, pero impaciente, respondió: “Déjenme a mí, yo consigo la cita”.

Y en esa están todavía.