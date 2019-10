Margarita merecía más que un tuit...

Una marchanta que pasaba por la calle oyó a dos vecinas hablando de galería a galería del apoyo de Margarita a Leonel, e intervino.

“Ella no tenía de otra que apoyarlo para que gane. Ya que él no la dejó participar, y de seguro ganar, no le iba a pagar con la misma moneda”.

Las comadres del chisme se miraron la cara y consintieron en lo que decía la verdulera, sin hacer caso a Janet, la Camilo, que se queja de que siempre es la mujer la que se sacrifica.

Incluso sin saber que Margarita andaba por Europa y tenía compromisos hasta el miércoles, y por alguna urgencia que ella sabrá, redujo el viaje y regresó el martes. Habló el miércoles, y se le veía toda de verde, regocijada y contenta, exhortando “a votar por él, por Leonel, por mi esposo”.

Margarita es nombre de flor, pero también personaje de una novela clásica, y la real y la de ficción se caracterizan por su amor abnegado.

Leonel respondió por Twitter el gesto políticamente enamorado, pero la señora del carrito entiende que se quedó corto.

Que a la doña le tocaba por lo menos un ramo de rosas y beso de ocasión.