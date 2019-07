Margarita puede revivir... a lo callado

La política tiene por costumbre cobrar al que no debe. No es una perversión, pero sí injusticia que se aplica sin tribunal. Incluso con delivery.

Margarita, en estas horas de confusión, sufre esa pena. De ganar-ganar fue a parar a perder-perder, y ni camino real ni vereda, y tampoco bajadero.

Mejor caer en gracia que ser graciosa. Ella cae en gracia, al menos al tercer lugar, pero su situación no la hace graciosa entre sus compañeros de partido. Incluyendo al Rey y al Monarca.

Ahora que el béisbol también es de mujeres, su última salida no fue de calidad. Aunque resulta interesante que quienes le entraron como la conga no fueron los danilistas (que al parecer ni frío ni calor), sino los leonelistas. Por alguna razón no la consideran de los suyos y los vínculos afectivos o de ley no importan. ¡Leonel o que se acerque el mar!

Ella –al parecer– le hizo caso a lo que le dijo un “influencer” en tarima: que se pusiera a trabajar, y ya no saca cabeza.

Lo del género está difícil, y todos olvidaron la divisa de los Mosqueteros: Todos para uno, uno para todos.