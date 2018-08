Medirán la gente verde con drones

En los tiempos de Juan Bosch era mucha la imaginación aplicada a fines políticos. La gente no recuerda, pero eran frecuentes las bellaquerías contra sus oponentes. Por ejemplo, cuando el PRD realizaba alguna manifestación pública y exageraba la asistencia, un cuerpo de ingenieros se ocupaba de medir el lugar. Así se establecía científicamente la cantidad de personas que acudió a la actividad. Era una manera de descalificar o poner en evidencia a su entonces némesis.

Ahora se piensa en la factibilidad de un operativo parecido para determinar el número de participantes en la Marcha del Millón.

La intriga no sería tanto por los verdes, o no solo por ellos, sino por el componente político ahora que el PRM asume como propia la movilización. Aunque lo interesante es que no se recurrirá a medios antiguos, de medir palmo a palmo, sino usar drones con una aplicación especial, la cual ofrecería informaciones precisas y de mérito sobre la concurrencia, si la protesta convoca miles o millones. Cada día la naturaleza se parece más al arte y la política por igual con efectos de película.

No será necesario contar desde la acera.