Muchas fichas de tranque en primarias

Cuando una ley permite el rejuego, la ley se convierte en juego, y cada equipo irá al terreno con fines y medios diferentes.

Los argentinos se dieron cuenta de que para que las primarias cumplieran su cometido debían ser obligatorias. Aquí copiaron el invento, pero a medias, o cada cual a su manera. Abiertas, cerradas y entrejuntas.

Cerradas se supone mayor control, pero se teme lo precario. Abiertas como en días de tormenta puede ocasionar desbordamientos.

Sin embargo, no se recuerda que octubre se examinará dos veces, y que si las primarias serán al inicio, las otras modalidades al final.

La experiencia será nueva en cada partido, y las apuestas, al ser ciegas, no habrá banca que las sustente. El éxito tampoco podrá celebrarse muy rápido, pues no será fácil el ánimo del perdedor.

Las altas cortes tendrán trabajo de sobra, y ese sería un aspecto a considerar, pues no se tiene claro si la tardanza en los fallos se debe a prudencia o a exceso de carga.

Los derechos son derechos, y no se pueden negar. Aunque no se previó que la necedad impondría su dominio. Y aparecen unos Tamakún que no hay radionovela que los contenga.