Nacionalismo e iglesias, terror político

No se conoce autor, pero como libro tiene buena venta, y lo más importante: los partidos acogen y aplican sus recomendaciones. Contrario a otros tiempos, los interesados no tendrán que buscar el partido, el partido irá a ellos y con ofertas que difícilmente puedan rechazar.

Será una forma de crecer o de aumentar las votaciones en momentos de retraimiento, pero igual de multiplicación de grupos populares o núcleos de sociedad civil. Si fuera idea de una sola organización, el panorama sería único, pero varias van por igual tras las mismas abejas confiando en la dulzura de su panal.

Igual ocurre con el ideario.

El nacionalismo (en faceta populista) anima más que en las épocas de independencia, y aunque esa intención no se registra en encuestas, los fundamentalistas hacen suya la apuesta. Las iglesias están en la calle y no porque haya almas que salvar, sino situaciones que superar. No es tiempo de Dios, pero hay cuestiones que idas de la mano podrían cambiar un imperio de siglos. El partido que no tenga su destacamento religioso, que se olvide, pues ahora, y de cara a las elecciones, la voz del pueblo será la voz de Dios.