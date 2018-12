Nadie protesta por gastos en frontera

Los que llevan cuenta de la ejecución del Presupuesto debieran calcular el costo de mantener determinada situación en la frontera. Cuánto se asigna y cuánto se gasta, pues una cosa no va con la otra, como debería serlo, sino que podría invertirse más de lo que corresponde. Así se piensa al ver cómo a cada momento se disponen nuevos planes y se refuerza el personal, como acaba de anunciarse al finalizar el año. Incluso la indagatoria es interesante, pues lo que se consume del Presupuesto en la frontera es el único dinero del contribuyente que no duele. Al menos no se protesta.

Se quiere una zona limítrofe sellada y que no entre nada ilegal, en particular seres humanos, como si los recursos fueran infinitos. Además existe la inquietud por los resultados. Al no tenerse esos números a mano, se considera que la sal está saliendo más cara que el chivo. La información podrían darla las autoridades, sin dudas, pero no sería tan creíble como si procediera de una fuente ajena al desempeño oficial. La percepción es que la mesa está suficientemente servida, pero que el banquete o los comensales dejan que desear. Dejar caer dos o tres cucharas haría bien.