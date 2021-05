No hay peor ciego que el que no quiere ver

Con Danilo andan acabando porque dijo que no ve razón para que el PLD no gane las elecciones del 2024. El ataque es normal, pues la política es guerra.

Pero no debe olvidarse lo dicho por un filósofo de la calle: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. La bruma de la derrota no se disipa con buenos deseos y la voluntad ayuda pero no es suficiente.

El discurso tampoco es nuevo. También lo pronunció más de una vez en el 2020, y ya se conocen los resultados de esos comicios.

No es que sea deshonestidad intelectual, pero los opinantes en cada ocasión recortan la frase, no la reportan completa.

En todas las oportunidades advierte que el cometido se llenaría si hacen el trabajo. La falla, por tanto, no estaría en ver demasiado, sino en que los suyos no realizan la tarea.

No lo hicieron para la reforma, ni para las primarias, ni las municipales, ni congresuales y mucho menos para las presidenciales.

Más que exhortar o proclamar, se impone cambiar el orden de los factores, buscando lo imposible: que se altere el producto.

Al mango, aunque maduro, no es la piedra sino la puntería lo que lo tumba de la mata.