Nunca juramentan independientes...

Las encuestas que van y vienen recogen informaciones y suministran datos que las campañas pueden usar a favor de sus causas. Ejemplo, la tasa de indecisos que podrían no serlo, sino votantes cautos que no quieren revelar sus preferencias. El caudal es apreciable, pues se habla hasta de un 24 por ciento.

Igual los independientes, los políticamente escépticos: gente que no pertenece a ningún partido ni apoya candidato. No es que duda, sino que no milita.

Los porcentajes dan apariencia a veces de que se exagera en un país donde la pasión es epidemia que contagia y la emoción colores que curan.

Lo curioso, y hasta intrigante, es que esos segmentos de población no provocan ni los candidatos convocan, a pesar de que numéricamente podrían ser decisivos.

Las juramentaciones de estos días. Las reseñas especifican que los conversos pertenecían a tales o cuales partidos, y en ocasiones dan cuenta de un transfuguismo raro y casi imposible.

Nunca se dice que esos adherentes eran indecisos o independientes, universos que pueden considerarse frescos, incontaminados, y tal vez sin las mañas del cambia chaqueta.

La idea va de gratis.