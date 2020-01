Cuando el suero de miel de abeja del Constitucional desespera a mansos y cimarrones, sin que sepa cuándo dará el fallo, el recurso ante el Administrativo agrega zozobra.

Los parciales de Leonel no se lo esperaban, pues reaccionaron fuera de tino y objeto de choteo de parte de sus oponentes abogados.

Olivo tiene a Roberto alzado de un lado.

Sin embargo era de esperar y la desesperación y la zozobra constituyen elementos de una estrategia elaborada con mala leche, aunque con resultados fallidos.

El TSE se niega a hacer coro, las influencias del compadre o de las muchachas parecen decisivas, aun quisieran aumento de presupuesto.

Era esperable, porque los oficialistas, mientras haya puertas, no van a dejar de tocarlas. Que no se abran no es disuasivo y tampoco dirá la gente que eso es un desaire.

El derecho no está obligado a hacerle las altas cortes a la política.

No obstante hay dos elementos a tener en cuenta. La conformación del TSA es diferente y los abogados son distintos.

La suerte es la suerte, pero en ocasiones conviene mover el lineup si no se puede cambiar el roster. Entretanto, 30 días de desesperación y zozobra.