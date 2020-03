¿Papeleta mató a técnico? Voten...

No pueden suspenderse las elecciones de mayo, y la Junta fue rotunda en afirmar que trabaja en su organización. El coronavirus y el estado de excepción no afectan por el momento dicho evento, aun cuando el organismo cierra dependencias que tienen que ver con el público y el IFES cambia su modus operandi, cuidando su personal.

Como una cosa va con la otra, si hay comicios, también candidatos y campaña. Nada de calle (mitin, caravana, bandereo, mano a mano, etc.) y todo desde casa.

No hay almas que salvar y las iglesias cierran sus puertas, pero sí votos que buscar y cada cual sabrá cómo lo hace y la tecnología no se le niega a ninguno.

El Gobierno no apura, pero no pierde el paso endureciendo o flexibilizando medidas, y la oposición no hace ruido, aunque tampoco se calla y va marcando por aquí y por allí.

No se tiene puntuación, aun cuando las encuestadoras solo aguardan que se levante la veda para lanzarse al campo a hacer el trabajo.

La gente observa, sin embargo, y se formará su opinión y hará justo discernimiento entre dos aspirantes que declaran como expertos y otro que paga pasaje con los cuartos de campaña.