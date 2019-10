¿Para qué acuartelar a la guardia?

La guardia y la policía no se enteran de que en el país hay democracia, y de que en la democracia las elecciones son elementos de normalidad.

Según se informa, los guardias y los policías serán acuartelados el domingo que viene, y todo porque se celebrarán primarias en todo el país.

Lo que se hace cada vez que se convoca a la población a consulta, y una de las tantas rémoras de tiempos que se suponen idos.

La gente irá a los locales, hará su fila y votará según su preferencia, y volverá a la casa o disfrutará del asueto como un feriado cualquiera, del mismo modo que otra no ejercerá ese derecho y será indiferente a un proceso interno de dos partidos, pero que por las condiciones propias del sistema, al ser abierto, involucra a toda la población.

La decisión no es nueva, pero como siempre manda un mensaje que no se corresponde con la realidad, y ni siquiera con la circunstancia.

Da la impresión de que la autoridad sabe lo que no el ciudadano, y que sale de la calle para cuidarse, cubrirse, y que si se arma un lío, decantarse con la vieja copla de “yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba aquí”.