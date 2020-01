Políticos expertos en el contrario ¿?

Admirable que el dominicano que se dedica a la política y pertenece a un partido, incluso como directivo, se luce como experto en el contrario.

Esa especialidad es tan rotunda que convendría contratarlo con la seguridad de que el resultado sería alentador. Con su asesoría no cometería errores, o por lo menos no tan elementales.

Pues ese es el caso.

No se le halaga, sino que se le corrige, y el partido amable y observador solo se fija en las fallas y no en los logros. En las faltas, no en los aciertos.

El político en tiempos de Jesús que veía la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. La nieve en la casa del vecino, pero no la que derrumbaba su techo.

Lo curioso es que el partido que aconseja está en peor estado que el objeto de examen, de corrección. Un médico chino para una emergencia fatal que no es médico ni chino.

Acaso gitano, atrevido y pícaro, que juzga y echa suerte con sus iguales, aun cuando se sabe que el propósito, la intención, tiene rango de maldición.

Apuesta a su perdición, y más si ve que lleva rumbo claro.