Portar un arma para fanfarronear...

Tratar de hacer las cosas mejor que bien conlleva el riesgo de lo imposible. Desarmar una población es una acción de orden público y en términos prácticos, no debería necesitar de plan ni poner fecha.

Solo una patrulla que se aplique a la tarea, y vaya bar por bar, cafetería por cafetería, calle por calle y a todo ciudadano que porte una pistola o un revólver, pedirle los papeles.

Sencillo, como se hace con los conductores en falta: se les pide la matrícula, la licencia, el seguro y como se vive en democracia, y no en dictadura, no la palmita.

El dominicano –en su gran mayoría– que porta un arma, no es para defenderse, sino para exhibirse, fanfarronear y echar vainas. Cuando no para meter miedo o darse aires de importancia. La gente no recuerda, pero antes la guardia daba armas a civiles con formulario 25, un documento que concedía autoridad.

El Gobierno se hace el sueco, pero los políticos reparten armas entre sus conmilitones, en campaña o cuando alcanzan una posición de poder.

No es tan difícil encontrar, solo basta con salir a buscar “aquí, donde la voz está en el cinto...” (Compadre Mon).

Hagan la prueba, y verán.