Que entre turcos y alcaldes te veas...

El pasado miércoles fue día de nervios en el PRM, al cerrarse la inscripción de candidaturas. No fue una guerra de nervios, pero sí nervios en guerra. Corrió temprano la especie de que Atallah (Alberto) lo haría a las 4 de la tarde para senador y un periódico digital lo dio como hecho.

La encargada de prensa desmintió, pero ya Faride levantaba tienda de campaña, pues entre turcos las batallas se libran en el desierto. Atallah fue más prudente y explicó. Lo estaban presionando para que se lanzara, pero su familia fue radical en que no, y seguirá coordinando para Hipólito en el área metropolitana.

Pero no fue el único caso: La sensación del último día se convirtió en el temor de la hora de cierre. Bellaquería o no, se rumoró que David firmaría los papeles, pero no para alcalde, sino para presidente. Luis podrá dormirse con el cineasta Cabral, pero no con David, quien sin duda le quita el sueño. Y diría el chinero que a cualquiera. David no aclaró, pero tampoco se presentó, y la gente de Luis aprovechó la última entrega de Centro Económico del Cibao para soltarla de manera oficiosa. Anda la bellaquería al pecho. No quieren que Luis duerma...