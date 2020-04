Qué hacer cuando llegue la normalidad

Un escritor español se quejaba en el fin de semana de que al ciudadano se le mete miedo con el presente coronavirus, pero también con el futuro después de la pandemia.

Otro escritor de origen indio asegura que se superará la prueba, pero que el mundo será diferente, pues será afectado en todos los órdenes.

El porvenir no se detiene, está ahí y allí y allá esperando, y la cuestión no es asustar con los fantasmas que la imaginación pueda crear, pero sí prepararse. El Gobierno dominicano, como sus iguales del universo, fue tomado por sorpresa y cada cual se defiende a su manera. Las ocurrencias, sin embargo, no admiten discusión.

Los resultados y las consecuencias no pueden huir ni esconderse.

Salud hace lo suyo, y aunque encuesta, inquina y mezquindad le amargan el momento, con el balance de lo propio habrá que sacarle comida aparte.

Falta saber ahora qué harán las demás dependencias cuando se recupere la normalidad, pues entonces las autoridades no tendrán excusas ni alegarse desprevenidas.

Ese es el ánimo de gobiernos y países que pugnan por abrir fronteras y economías, y que saben lo importante que será recuperar las oportunidades perdidas.