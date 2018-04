¿Qué marca de lentes usa Leonel?...

¿Qué marca de lente usa Leonel que no ve lo que el resto de la población? Antier fue uno de esos días que se deja preguntar y la respuesta fue memorable. Dijo que en el PLD no existe más que una discrepancia sobre primarias, que unos quieren abiertas, y otros, cerradas. La cotorrita, a la que sin duda le retoza la maldad, no se atrevió a replicarle.

Pudo haberse gozado la ocasión pidiéndole “mete la manito aquí”, pero no lo hizo, y no por respeto ni consentimiento. Solo sonrió y comentó “que Leonel más ameno”.

Así las cosas, cada cual debe saber a qué se atiene. El país se divide por las primarias y teme que el PLD se parta en dos, y sin embargo, sus líderes de lo más quitados de bulla.

Dirá Leonel, y posiblemente encuentra quien le crea, que el problema salió del Comité Político, que es un asunto en manos de las cámaras, y que a ellas corresponderá decidir.

¿A qué, pues, afanarse, preocuparse y lamentarse los demás, si los más interesados le quitan importancia a la cuestión y niegan a la discusión carácter escatológico? El mundo no se acaba, el Evangelio inicia con Mateo y todavía no llega al Apocalipsis.