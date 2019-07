Quique está irreconocible en su look...

Como lo cuentan, se cuenta, pero después de confirmado el hecho.

Danilo fue recientemente a dar pésame a una funeraria y alcanzó a ver a la mamá de Quique, doña Gachi, y muy atento fue a saludarla.

Hablando y hablando le preguntó: “Y qué es de Quique que tengo mucho que no lo veo”—“Presidente, pero usted acaba de pasarle por el lado. Véalo allí”.

Quique realmente estaba allí, y Danilo ciertamente le había cruzado por el frente. Solo que no lo reconoció con su nuevo estilismo. Entonces el mandatario volvió sobre sus pasos y él y Quique se reiteraron los afectos de siempre. Quique cambia de jacket, y se distancia en política, pero se mantiene fiel en cariño.

El nuevo look del dirigente reformista no solo llama la atención, sino que también despierta envidia. ¿Quién ve juventud que no quiera?

Quique sin embargo se siente ufano, pagado de sí mismo, y la imagen de ahora dice debérsela a sus mujeres: mamá, esposa, hija y sobrinas.

Un chusco que andaba cerca voceó “¿y la candidatura?”, pero Eddy estaba todavía más cerca y miró mal a los dos. Surrealismo total.