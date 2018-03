Lo que se ve desde la calle, y con la puerta entrejunta, no alienta pero inquieta, preocupa e intriga. El PRM va a dejar de lado el cómputo y los boletines de la consulta del pasado día 18 para ocuparse de la próxima (y complementaria) del 8 de abril.

Al parecer no pueden hacerse ambas cosas a la vez, o no se tiene prisa en conocer detalles de la primera jornada. Por ejemplo, cuántos votos fueron depositados y cómo fueron distribuidos.

Aun cuando muchos candidatos se sienten en el aire o hasta ahora solo se dan porcentajes y no cantidades, y sin que se sepa si trampa o truco. El desgano es tan grande que después de convocar para una rueda de prensa en la que se darían resultados, se dejó sin efecto y la explicación fue que miembros de la comisión irían a una misa, replicando a Enrique IV en lo de que París bien valía una misa. En este caso información prometida y de algún modo apremiante. Como si no importara saber quiénes lograron vicepresidencia o subsecretaría general. Esto es, el destino de 42 aspirantes. ¡Ojalá y que no sea que quieran retrasar a revuelta de los sargentos!