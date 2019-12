Santiago será la ciudad excepción...

La razón por la que el presidente no fue a la marcha-caravana de Santiago no se conocerá nunca, pero el chisme está montado, y en campaña el chisme no es bueno.

Podría preguntarse, pero la respuesta luce imposible. Primero, el mandatario no es muy dado a hablar, y segundo, el tema debe serle incómodo. La intriga la promueven afuera, pero la sazonan adentro. Incluso se dan por seguro situaciones que no necesariamente se corresponden con la verdad.

Como que Gonzalo y Danilo tienen convenido proclamar candidatos locales, y uno no puede hacerlo sin el otro, pues se trata de aupar por partida doble.

Que fue así hasta el sábado pasado en Santiago, que volvió a seguir siendo así al día siguiente en San Pedro de Macorís, y lo será así de nuevo en la marcha del Gran Santo Domingo.

El jefe del Estado acordó asistir a dicha movilización, la que se espera sea exitosa, ya que recorrerá zonas populosas. Como en los viejos tiempos, Ovando y Duarte para terminar en el Malecón.

Santiago, por tanto, ya no será la Ciudad Corazón, sino la Ciudad Excepción, política y oficialmente hablando.