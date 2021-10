Se bajó o no la pena en casos violación

Se ha tornado simpático e interesante el debate en torno a si hubo o no aprobación de la reducción de las penas en el proyecto de ley de modificación del Código Penal, a los hombres que ejerzan contra sus esposas o concubinas actividad sexual no consentida, en el seno de la comisión bicameral que estudió la iniciativa. Pues, para muchas personas es inconcebible que después de un retiro de tres días en un resort en la región este y de haberse gastado miles de pesos por concepto de hospedaje, los comisionados retornaran con un mar de confusiones sobre si aprobaron o no proponer reducir las penas a los violadores sexuales.

Por un lado, varios congresistas insisten en que sí hubo rebajas de penas por agresión sexual y otros dicen que no y mandaron a sus contrincantes a leer las resoluciones de la famosa reunión del retiro legislativo. El que se fue más lejos y la botó con sus argumentos fue el senador reformista Ramón Rogelio Genao, quien planteó que no se puede castigar con la misma pena una violación sexual a una pareja, porque es una relación formal, que la de un tercero y consideró que un año de prisión no es poco en el caso en que el hombre despertó a la esposa o la esposa le tiró el pie a su compañero.