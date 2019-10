Se gasta y se gasta y no hay forma...

Difícilmente haya otro país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, como dijera Pedro Mir. Pero igual de difícil que haya otro que haya invertido más en elecciones.

Dominicana tiene tanto y se sobra en la realización de comicios que hasta presta sus equipos a naciones cercanas. El riquito del barrio que tiene guantes, bates y pelotas y se permite echar vainas.

Sin embargo, nunca es suficiente, y siempre a la búsqueda de figuras nuevas, como el fiscal electoral, o de tecnología de última generación, como el voto automatizado.

Y no hace mucho se vivió la experiencia electrónica, los famosos escáneres, tan útiles que de castigo fueron tirados en un almacén.

No obstante, dichas consultas populares no son perfectas, y entre los derechos de los precandidatos está demandar lo innecesario, cuando no imposible.

El domingo será crucial, y se pensó en dar un salto cualitativo, en que la mano del hombre que todo lo daña dejara el espacio a las máquinas. Uno de los precandidatos se resiste, pero volver a contar a mano sería un crimen de lesa modernidad. Como si el tiempo no hubiera pasado.