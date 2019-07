Si los dominicanos fueran suecos...

Según investigaciones, al sueco no le interesa dejar de ser sueco, contrario al dominicano que cuando su propia condición no le conviene, se hace el sueco.

No mete la cabeza en la arena, como se dice del avestruz, ya que aquí no hay suficientes avestruces y escasea la arena en los ríos.

El dominicano se hace el sueco.

Por ejemplo. Un dominicano que se hace el sueco no entiende el reclamo ni la expectación de que Danilo hable, y hable de lo que se supone debería hablar. Ese dominicano sueco considera que el vigésimo, por muy transitorio que sea, no dice en parte que deba referirse a su suerte.

El texto se agota en sí mismo.

Si dice que no, es que no, y hablar no echaría por tierra el impedimento ni le evitaría un destino que la circunstancia se niega a liberar. El dominicano sueco anda en mejor onda, pues pasa la página. El dominicano que no cambia de ánimo, que no es sueco, se ahoga en su propia salsa.

Dice en las esquinas que la economía pinta fea porque no habla, pero igual afirma que las instituciones se irían a pique si habla.

Si todos los dominicanos fueran suecos.