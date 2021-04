Si todos aprobaron, ¿quién negoció?

La política viene de atrás y reacciona tardía al hecho cumplido de la Cámara de Cuentas. Compra billete de tren después que este abandonó la estación y casi llega a su destino.

Intenta echar más agua de la cuenta al sancocho porque no le gusta que fuera tan denso, casi un consomé. Solo que no quedan platos y no querrá comerlo en la mano.

Denuncia que fue un acuerdo entre el PRM y PLD, y el PRM y el PLD tuvieron que ver, pero no fue solamente suya la obra.

Cuenta Heródoto que en el núcleo de estudio fue por unanimidad: votaron hasta los “jodones” de Félix Bautista (FP) y Ramón Rogelio Genao (PRSC).

Los comisionados coincidieron en la valoración profesional y seleccionaron a los de mejor puntuación.

En el hemiciclo, según el historiador, el discurrir fue parecido. Iván Silva del PRM se retiró por razones personales y Franklin Peña de FP se fue antes de la votación.

Las dos terceras partes de 30 son 20, y seguros, seguros, los 19 consabidos. No obstante, todos votaron por la moción, excepto José Antonio Castillo, de FP.

Si todos aprobaron ¿ quiénes negociaron ? Una mentira con patas cortas nunca llega lejos.