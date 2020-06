Sin novedad en el frente... electoral

Una campaña acusó a otra de copiarle el programa de gobierno, y la insidia no llegó a escarceo. No insistió y la denunciada no se dio por enterada.

Si se observa con atención la propaganda impresa se tendrá que los candidatos ofrecen lo mismo, e incluso con iguales textos y montajes.

Entre publicistas te veas.

En lo que se corrigen y convocan a la creatividad y ponen la imaginación al servicio de la originalidad, hay que convenir en lo difícil de ser diferente. El país es el mismo desde cuando Cuca, lo irremediable se agacha y solo saca la cabeza en campaña y, por si fuera poco, los candidatos se repiten.

Las palabras están tan gastadas que uno ni las usa y otro las escribe con el predicamento cliché de que el papel todo lo aguanta.

Para remate, el electorado se interesa poco por la novedad y a las opciones que se suponen frescas, o alternativas, ni las miran. Aunque también habría que ver, pues hay especímenes que no aguantan la intemperie y ni se tuestan en el sol ni se humedecen en el agua.

La semilla cayó en terreno pedregoso y, al paso del tiempo, nada de árbol y menos de fruto. Una aspiración que no conocerá Despacho.