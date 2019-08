¿Son reales tantos puntos de droga?

Toda barbería que se respete debe tener su cámara para protegerse de lo malo que viene de la calle. Lo sucedido en Villa Vásquez es un buen referente y la mejor publicidad. Ese equipo de vigilancia será imprescindible de ahora en adelante. Como las oportunidades se aprovechan y el preso conoce sus derechos, se plantea la revisión de 80 casos en que se alega que las autoridades pusieron droga. ¿Cuántos con registro de cámara?

Se teme que el hecho no pase de simple anécdota, y que poco a poco Villa Vásquez vuelva a sus actividades habituales y el país olvide. No debiera porque el dato horroriza. En ese solo pueblo, que es un pueblo pequeño y económicamente precario, se cuentan 36 puntos de drogas. Desde lejos como la capital se calcula que en Villa Vásquez no debe haber 36 colmados o pulperías, de manera que –de ser así– se estaría consumiendo más droga que comida. ¡Horror de horrores!

Incluso mueve a reflexión y en un contexto mayor vale preguntarse por los miles de puntos de drogas que denuncia la autoridad. ¿Son reales, propios de un tráfico salido de madre, o artificiosos, creados de ocasión, como en la barbería de Villa Vásquez?