Sustituir una foto por otra...

No hay duda de que como dice Luis, las disparidades en el PLD son mayores que en el PRM. Las confrontaciones entre Hipólito y él se resuelven con una foto de ambos sonriendo.

Por ahora, dijo un guagüero.

No obstante, el chisme no cesa ni en una ni otra organización, y como se sabe que el chisme no mantiene, pero entretiene, conviene dar a conocer pequeños escarceos.

Alguien tuvo la “genial ” idea de sustituir la foto de Peña Gómez por la de Abinader padre. La decisión -según se abunda- fue tomada por resolución de la Dirección Ejecutiva.

No se hizo por mero capricho o vil despojo, sino que el asunto fue discutido y miles de razones se impusieron a favor de Abinader padre y en contra de Peña Gómez.

El PRD de seguro agradecerá el hecho, pues ya no tendrá que compartir a Peña Gómez con el PRM y la historia misma será resarcida, ya que el Dantón de Mao debe su gloria al partido blanco.

La gesta del PRM le fue ajena y si acaso, nada más fue inspiración. Y con inspiración no se siembra ni tampoco debe cosecharse.