Todos están listos... menos Danilo...

La decisión de Danilo no será palabra de Dios como la lectura del Evangelio en la misa, ni la Palabra Encadenada de Balaguer, pero sí mantiene congelada la situación política del país. En el PLD no se permite carrera de relevo y el PRM no se atreve y solo amaga y no da, aun cuando la pista se muestra libre hasta para hacer cabriolas.

El caso es interesante, y lo primero que debe destacarse es la ociosidad de quienes ejercen la política, sea en partidos o escenarios de poder como las cámaras. Reinaldo fue donde Danilo a buscar entendimiento y no lo halló. Quien había declarado hace menos de una semana que casi casi habla, le dijo que todavía no estaba listo. Danilo no está listo, aunque no se sepa listo para qué.

Entonces ¿cómo es que los salivosos denuncian, anuncian, reiteran que en las cámaras todo está dispuesto y el día menos pensado se somete, vota y aprueba la reforma?

Lo poco agrada, lo mucho enfada.

¿Cómo es que el mundo entero está listo para enfrentar o apoyar la reelección y el principal beneficiario no? Si Danilo se arriesga a extra inning, tiene bullpen y bateadores emergentes que no se conocen. Y no hay que preguntárselo a Adela.