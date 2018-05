Un diálogo que parecía turismo...

Maduro no madura, como esos frutos que nadie desea, quiere o espera.

El venezolano no se da cuenta todavía de que el cuento de la izquierda no duerme, y que hace tiempo que debió poner su bigote en remojo. Que la derecha no está tocando la puerta en cada país vecino, ideológicamente igual, sino que está dentro de la casa. Y peor aún, disponiendo.

A Danilo, cuando le preguntaron si mediaría de nuevo, dejó entendido que ni para allá iba a mirar. Respondió con un no de colores poco diplomáticos.

Con un canciller hablando chino o confesándose con el Papa, difícilmente tenga tiempo y ánimo para servir de puente entre los chamos.

Así, le sacan la alfombra de los pies por doquier, y cuando no es desplante, es afrenta, y en la medida que China y Rusia hagan amarres más fuertes, lo irán soltando.

En cualquier negociación de Grandes Ligas dejan fuera al Triple A.

Mala cosa, y tan bien que se sentían los venezolanos, de un lado y del otro, pues el trato era más que afable, y los llevaban a comer y beber en la zona colonial.

Un turismo de negociación, por lo visto.