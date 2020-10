Un general que sí baja de rango

José Tomás coloca la pelota en los canales y de seguro un doble, y con mejores piernas, un triple. No quiere que el Comité Central lo considere para seguir como miembro del comité Político.

El suyo es un caso muy especial, y es verdad que desde hace rato quiere abandonar tan importante organismo de dirección. Extraña que un general, aunque sea sin tropa, plantee y reitere bajar de rango. Todos los peledeístas desean subir, ninguno bajar.

Parece sin embargo que hay cosas que se ven y cosas que no se ven. No se ve por ejemplo que José Tomás no tiene récord de asistencia. Incluso la excusa de estar fuera del país, embajador en Washington, no sería suficiente.

Lo que sí se cree es que el CP fue escenario de tensiones, conflictos y contiendas, y era conveniente mantenerse, si no al margen, al menos de lejitos.

Los compañeros que se sienten afectados con su decisión, a manera de explicación, o de justificación, o en defensa propia, dicen que nunca dio la cara.

Que si no calentó su silla, ahora quiere enfriarse dejando la privilegiada posición. También en política se da la media vuelta.