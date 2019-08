Una ley malísima... ¿Y los legisladores?

Justo es preguntarse si el Congreso en su conjunto tiene asesores. Si las cámaras se asisten de especialistas. Si las bancadas cuentan con expertos. Si los legisladores consultan con facultos. No hay dudas de que sí, y el gasto figura en los presupuestos. Aunque no se informen las disciplinas.

Los sueldos son buenos, pero los partidos utilizan esos fondos para asegurar botellas a dirigentes que posiblemente no sepan de nada.

La inquietud viene a cuento porque, como va la cosa, el Constitucional desmantelará la Ley de Partidos y esta quedará sin solvencia.

¿Cómo la comisión no observó en su momento lo que ahora sí la alta corte? ¿Por qué los plenos no cuidaron la pieza de manera que no pasara vergüenza? No está bien ni podría estarlo que la desnuden en la calle a cada rato, poniendo a la vista sus partes pudendas.

Se conocen los comisionados (senadores y diputados), pero no los orientadores en el ámbito sutil de la constitucionalidad.

Los recursos continuarán, y la Ley de Partidos sin amparo será una causa perdida. Convendría por tanto tratar de que las nuevas legislaciones se aprueben con mejor protección constitucional.