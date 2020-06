Una partida que se zanjó a tablas...

El Ejecutivo va por cinco veces mandando al Legislativo el asunto de la cuarentena, y más que interesante que en esas ocasiones le fuera aprobado. No será un récord, pero satisface como average.

Ninguna Constitución impone al Congreso sancionar favorablemente todos los proyectos que lleguen del Gobierno, pero tampoco lo contrario.

Que deba rechazarlos.

La circunstancia es muy especial, pues aunque la situación es sanitaria, las partes tienen que jugar a la política. Con las elecciones de por medio no queda de otra.

El panorama, no obstante, sigue siendo admirable y democrático. El gobierno no se desdice, y tampoco el Congreso. Uno ladra y el otro muerde, y la cuarentena se mantiene, aunque políticamente no se tenga claro cuál gana la partida. Si el oficialismo o la oposición.

El Gobierno solicitó 25 días, y el Senado había convenido en ese plazo, cuando se produjo la batahola de la Cámara, y ésta solo concedió 12, del mismo modo que antes 17.

Un pulso extraño, en que ni se dobló el brazo ni se tocó la mesa, como si la competencia terminara empate. Incluso se habló de acuerdo ¿qué cedió el Gobierno?

José José dice que nada.