¿Una solución a lo Uribe en el PLD?

Nadie aprende en cabeza ajena, y mucho más si la materia es política, es una noción que se enseña en la escuela de la vida. Que se propaga sin abrir un libro. No obstante, se dan experiencias que vale la pena tener en cuenta, pues aunque el mundo es ancho y ajeno, hay situaciones que por cercana pueden replicarse. Uribe en Colombia es lo mejor y lo peor de un liderazgo en vigencia, y conviene tenerlo de aliado y nunca de enemigo. Santos, que ahora sale, lo sabe, y de mala manera.

Como a Uribe la Constitución de su país no le permite repostularse y volver al poder y quiere mantenerse en tarima, decidió apoyar a un segundo que podría ser un tercero. El segundo se lo tumbaron con Odebrecht y escogió a un tercero que por desconocido no tenía hechas ni sospechas y lo impuso como candidato de su partido. Duque ahora es presidente y su elección no crea temor ni provoca consecuencia.

Lo sucedido lleva a pensar en la posibilidad de algo parecido aquí, vistos los conflictos en los principales partidos. Que Danilo haga y Leonel permita que otro asuma la candidatura del PLD.

Dijo un cocinero que con probar no se pierde nada.