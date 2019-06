Uno dará un baile y el otro un velorio...

Los partidos fueron a la Junta a llevar las reservas de candidatura, aunque las diferencias entre PRM y PLD son casi abismales. El PLD mandó a todo el mundo a primarias, exceptuando posiciones y lugares para potenciales aliados y dirigentes que no pueden y deben asumirse.

Las primarias abiertas fueron un invento del PRD que pudo heredar el PRM, pero que una tendencia del PLD tomó como suyas y las peleó hasta aprobarlas. Ahí viene la cuestión. El PRM, con tantas reservas, hará una consulta inútil, pues si no hay competencia, tampoco fervor. La suerte no habrá que echarla, porque estará ganada por anticipado. El escrutinio no solo será cerrado, sino clausurado.

El PLD por su parte, además de rumba abierta, baile en la pista. Cada aspirante hará esfuerzos concentrados por llevar a propios y extraños a votar. Se advierte un panorama deprimido frente a otro desbordado de entusiasmo. La gente no solo comparará, sino que hará cálculo en relación con las votaciones de febrero y mayo. Un partido que convoca a primarias abiertas, muy asistidas, y un partido que no llena ni sus expectativas. Pero tenía que reservar, y reservó.