¿Vendrá la gran cruzada moralizadora?

Eso de que no habrá borrón y cuenta nueva pero tampoco retaliación es un cuento de antología cuyo final se anhela y se teme por partes iguales.

Más que antinomia, sospecha, pues no encajan los dos preceptos. O se persigue o se perdona y no se entiende, menos se acepta, que el nuevo gobierno rehuya lo que se le supone principal. Desde la calle vocearon: “Si en enero no hay presos, marchamos”.

La administración saliente supo el efecto de las caminatas cuando fue pisoteado en las pasadas elecciones en sus tres niveles.

El régimen a posesionarse puede verse en ese espejo, y de ser posible limpiar el vidrio, de manera que la imagen que se proyecte sea clara.

La expectativa a que dan lugar los previos es de una gran cruzada moralizadora. De que se tiene decidido dar un ejemplo de esos que no se olvidan. Que las direcciones de Ética y Compra y Contrataciones serán implacables y que iniciarán procesos, incluso antes de asumir los mandos.

El procurador o la procuradora será pieza importante, pero con los ímpetus de la sociedad civil, difícilmente el funcionario sea del todo independiente.

Los miedosos que se confiesan, olvidan que Dios sabe cerrar los ojos.