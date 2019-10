Volarán cabezas por bajo rendimiento

Aunque en el voto automatizado Gonzalo lleva la delantera, y el momento no sería apropiado para sacar cuentas, los escarceos crean condiciones para una evaluación a fondo.

Para un balance fatal. Entre responsables de campaña se habla de que amor no quita conocimiento. Un ánimo de examen, de juicio y de prueba.

La meta era ganar, pero ganar por más, de manera que el golpe fuera contundente y el perdedor no tuviera fuerza para levantarse de la lona.

Ninguno de los encargados puede alegar falta de recursos, pues estos fluyeron adecuadamente y sobre todo a tiempo. Esa es la razón de que a algunos se les recrimine por su escaso rendimiento. En la Capital y provincia de Santo Domingo, por ejemplo, no se llenaron las expectativas oficialistas. Leonel tuvo una holgura que no se explica. Parece chisme de patio, y no lo es, pues a partir de la evaluación que deberá hacerse, uno que otro será relevado en el equipo de campaña.

O de asignación o de zona. Una situación para preocuparse o lamentarse los afectados, pues quienes no participen en el cocimiento del pastel, tampoco disfrutarán de sus sabores. El holgazán no puede ir al cielo.