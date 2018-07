¿Y la Ley de Partidos pa’ cuándo?

Un filósofo de esquina piensa que muchos desmentidos no hacen una verdad. Igual, que muchos desmentidos ocultan una verdad. Los tratos entre sectores del PLD y del PRM fue un juego de pasillos, y pudo ser fascinante sí se hubiera hecho a plena luz del día. Que lo supiera el sol y no se lamentara en la sombra.

El caso fue único, pues que se sepa esa inteligencia nunca fue conocida en los organismos del PLD, pero sí del PRM. La reunión de la Dirección Ejecutiva se estrenó teniéndola en agenda. Aunque los observadores siguen igual de perdidos y Fernando Villalona, ahora sinfónico, cantando “estoy confundido”. La Dirección de ahora reitera lo de la Dirección de antes, y de ese modo se mata al perro, pero no se acaba la rabia. Todavía babea y hay quienes dicen que mueve la cola.

La gente de Leonel no parece satisfecha, pero tampoco la del Bloque, y la intriga se hincha, pues no se entiende la situación. Si no se cumplió ¿por qué se desmiente? Luis dijo estar de acuerdo con lo aprobado y Paliza y Carolina fueron a explicar a los diputados.

Jennifer López, más política que nunca, insiste en lo mismo: ¿Ley de Partidos pa’ cuándo?