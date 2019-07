¿Y si Danilo no va a la reelección?

La ciencia ficción teme al suponer lo que sucedería si Danilo se guarda la pelota y le dice a la Constitución que no va a lanzar ahora.

-“Estás soñando, Pilarín”– “Sí, pero déjame que los sueños sueños son”.

Es mucha la gente que se precipita ahora que quedaría con la cara larga, fabricando en el aire, si Linda –finalmente- no escribe ni deja huella. Si no se impone la reforma en el Congreso.

Que los compañeritos de la base del PLD se saquen la lengua y corten los ojos se entiende y es parte de la lucha política. Si no fuera así, las tendencias no existirían, y con esa falta, aunque no se crea, la vida interna de los partidos sería aburrida.

El PRD, por ejemplo, no habría hecho historia, y la República sin esa arritmia no hubiera tenido corazón.

El Palacio sazona, pero el presidente no cocina, y una reelección con Elpidio (Báez) y Manuel (Díaz) no solo es cangrejo chiquito, sino que con las patas rotas no se mueve.

Pensar entonces en las entidades que meten la cuchara en una olla vacía, solo con agua, ni víveres ni carne, buscando caldo donde podría no haber.