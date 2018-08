Ya hay ley... ¿Vendrá ahora la trampa?

La gente ya no halla qué decir para descalificar a los políticos, pero al final, cuando llegan las elecciones, vota por ellos. No importa cuál sea la posición que pretendan. A los políticos no les cabe un epíteto más y ellos se ocupan de satanizarse hasta cuando andan cerca del cielo o de lo que una vez se llamó paraíso.

La Ley de Partidos fue aprobada en la Cámara de Diputados con el voto mancomunado de tres partidos y medio. PRM, PRD, PRSC y PLD-Danilo. Una mayoría de parto difícil, pero que superó el mínimo requerido por el reglamento.

Fácil de ver, y todavía más, fácil de comprobar. La democracia haciendo su tarea y haciéndola de manera admirable. ¿A qué pues la sospecha, la intriga, la querella?

Fueron muchas las leyendas que corrieron, pero ninguna pudo brincar la empalizada. El lobo fue observado a distancia, pero sin atreverse, pues no decidió el diputado, sino el organismo.

Bajaron líneas y ninguna paralela.

La Ley es ley y habrá que determinar ahora si con aplicación incluida, pues cuando el chivo hace la ley, de seguro que anda cerca la trampa.

El 20 dirá.