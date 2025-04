Nunca como ahora se ha hablado tanto de ser patriota en la República Dominicana y de defender la soberanía.

¿Pero sabemos qué es ser patriota?

Me atrevo a dar mi opinión, basada en lo que me enseñaron mis padres y en lo que me ha tocado aprender por mi cuenta.

Ser patriota es cumplir con tus responsabilidades como ciudadano, incluyendo pagar los impuestos que muchas veces odiamos.

Ser patriota es respetar las señales de tránsito y no pretender que estar atrasado para llegar a un sitio te autoriza a violar todos los semáforos y las señales de una vía.

Ser patriota es trabajar duro por lo que se quiere, consistentemente, haciendo las cosas de manera correcta, sin dañar a otros en el proceso.

Ser patriota es educar, en mi caso, a mis hijas. Aportar lo que me toca para que sean personas con la capacidad de contribuir a nuestro país.

Ser patriota es respetar los símbolos que nos identifican: la bandera, el escudo y el himno. Detenerse al escuchar sus notas y cantarlo.

Ser patriota es darles oportunidades a otros para desarrollarse y para que sean, a su vez, mejores ciudadanos.

Ser patriota es no tirar basura a las calles y, en caso de que sea necesario, ayudar a recoger los desperdicios que se encuentran tirados.

Ser patriota es sembrar uno o varios árboles, porque este país lo necesita... y mucho.

Ser patriota es pagar la luz y los demás servicios, sin robárselos, ni sobornar a los empleados de una de esas empresas para que te haga un ajuste especial.

Ser patriota es ayudar a aquellos que lo necesiten, ya sea por enfermedad, discapacidad o cualquier otra condición limitante.

No se es patriota promoviendo el odio y el rechazo hacia otros seres humanos ya sea por su color de piel, por su origen, su religión, condición económica o su nacionalidad. No, eso no es ser patriota.