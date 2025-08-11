Optimismo sobre pesimismo

La vida puede ser tan difícil o tan placentera como desees asumirla. Obvio, hay casos y cosas que pueden inclinar la balanza hacia un lado, pero en sociedades como la nuestra, la verdad es que tenemos la opción de elegir el optimismo sobre el pesimismo. Para otros no es tan sencillo.

Por ejemplo, en Haití miles de personas han muerto solo desde el mes de enero, allí el hambre duele y, literalmente, no hay para dónde escapar.

O el caso de Gaza, donde todos los días bebés, niños y niñas mueren de hambre porque sus padres no tienen comida para darles o, peor aún, porque probablemente murieron baleados en uno de los puntos de repartición de alimentos que manejan en conjunto Israel y los Estados Unidos y que el ejército israelí ametralla uno que otro día de la semana.

Nos falta mucho en la República Dominicana, yo estoy más que consciente de eso, pero tenemos que trabajar para conseguirlo y, por supuesto, no será nada fácil lograrlo.

En política hay una cultura de yo primero y el resto que se pudra, muy arraigada en nuestra mente. La apatía nos corroe.

Si queremos avanzar y convertirnos en el país que realmente queremos ser, eso debe cambiar.

Pero no lo lograremos poniendo el pesimismo por delante, pensando que todo siempre está y estará mal y sin mover un dedo para que cambie.

Hace unos años, tuve un tema personal en el que todos me instaron a que ignorara los canales legales disponibles y que simplemente hiciera las cosas "a la mala".

Opté por el otro camino, uno más incómodo, más complicado, que me quitó muchísimo tiempo de mi trabajo, pero valió la pena.

Decir que nada sirve, que nada funciona y que nunca funcionará es el camino más fácil. Echar el pleito, trabajar y buscar la manera de aportar a que las mentalidades cambien es más complicado, pero resulta ser mucho más satisfactorio de lo que se puede pensar.