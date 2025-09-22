Escuchar a los hijos

Hoy en día, es muy frecuente escuchar frases como "los muchachos de ahora no respetan" o "los muchachos de estos tiempos son incontrolables, son la generación de cristal".

Pero, ¿se ha parado usted a ver cómo se maneja con sus hijos para que sean diferentes?

Los padres de hoy tenemos un problema serio y es el tiempo. Muchos compromisos de trabajo, muchas reuniones sociales, mucho tratar de ir al gimnasio para controlar las libras, y mil etcéteras más.

Pero ser padre o madre es un compromiso al que nadie, exceptuando casos de violencia que la República Dominicana tolera, está obligado.

Así que, si usted está pensando en tener hijos o ya los tiene, tenga en cuenta unas cuantas cosas: no será la escuela o el colegio quien los críe.

No será la tableta ni tampoco el celular que les entregue a temprana edad, para quitárselos de encima o "embobarlos", que los críe.

No será el "influencer" en Youtube o Instagram él o la responsable de que sus hijos tengan buenos o malos modales.

Y, si hablamos de "generación de cristal", tomemos en cuenta quiénes han ultra protegido a esta generación que viene subiendo para que sea así.

Y aunque nadie me lo ha pedido, me atrevo a dar el siguiente consejo: hable con sus hijos, escúchelos, entérese de lo que les gusta y lo que no. Pregunte y no trate de adivinar o juzgar una reacción, sin una base.

Alarmarse por una conducta X o Y tampoco ayuda, porque, al final de cuentas, no hay forma de controlarlo todo, ahí no es donde está la clave del asunto.

La confianza es la base de toda relación sana que un padre puede tener con sus hijos, pero no de pretender ser "amigo" de ellos, sino el padre o la madre que está ahí cuando sea necesario.

En vez de rebatir tanto o de culpar y criticar, tratemos un poco de escuchar.