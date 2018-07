“El primer compromiso de Alianza País es hacer un gobierno honesto y con pulcritud”

Promete investigar casos de las últimas décadas

Guillermo Moreno prometió investigar los casos de corrupción de las últimas décadas y procurar que quienes resulten culpables reciban el castigo que sus acciones ameriten. “La corrupción no puede ser una especie de riesgo empresarial, donde yo me arriesgo, voy dos años a la cárcel, y después salgo con una libertad condicional, y entonces resulta que luego me voy a mi villa, a mis yates y a mis aviones a disfrutarlos”, advirtió. “Esta sociedad tiene que ver que efectivamente esos ladrones de cuello blanco, no solamente fueron a la cárcel, sino que lo que le robaron al pueblo volvió a la ciudadanía”, sentencio, tras advertir que en un gobierno de Alianza País no habrá borrón y cuenta nueva para quienes delincan.